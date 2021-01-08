Ahmet Turan Alkan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye: İncittiğim insanlar, zedelediğim şahsiyetler... Helallik diliyorum

08 Ocak 2021 Cuma, 16:03

Ahmet Turan Alkan, bazı Zaman gazetesi yazarlarıyla birlikte 2016 yılında gözaltına alınmış ve 2018 yılında ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkûm edilmişti.

Tahliye edildikten sonra bir açıklama yapan Alkan “Kalbimin yarısı Silivri’de kaldı. Buruk duygularla ayrıldım Silivri’den. Gazeteci arkadaşlarımın tamamı hürriyetine ve sevdiklerine kavuşana kadar burukluğum geçmeyecek, dinmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Alkan önceki gün kendi adını taşıyan internet sitesinde “Kaçınılmaz bir özeleştirinin satırbaşları’ başlıklı bir yazı yayınladı. Yaşadıklarını ‘saflık’ ve ‘enayilik’ olarak nitelendiren Alkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra okuyucularından da "özür" diledi.

Alkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Vaktiyle bana hatırşinaslık ve nezaket gösteren insanlara vefa göstermeyi önemsiyordum. Bu vefa duygusunun, çok kritik bir eşikten sonra nasıl düpedüz “saflık” ve “enayilik” noktasına dönüştüğünü de öğrendim. Acı bir şeydi. (...) Ülkeyi ve toplumsal huzuru altüst eden fitne ficur fırıldakları esnasında gazete yöneticilerinin birer ikişer yurtdışına “tüymeleri” beni uyarmalıydı. İtiraf ederim ki uyanamadım. Gazete sayfalarında gayet demokrat ve liberal görünenlerin meğer gizli ajandaları, kâğıt üzerindeki iş arkadaşlarımın meğer sahte yüzleri de varmış.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ: İNCİTTİĞİM İNSANLAR

Yazarlık hayatımda bu iki benlik girdabına kapıldığım zamanlar, bu “şevkle” incittiğim insanlar, zedelediğim şahsiyetler oldu ki Reisicumhurumuz ve Sayın Devlet Bahçeli de var maalesef. Bunlar bir yazar için zihinde iyi tatlar bırakan şeyler değil; şimdi hatırladıkça hicap ediyor, kendilerinden helallik diliyorum. (...) Olup bitenlerin hemen ardında, kökü ve ucu Atlantik ötesine uzanan, mahiyeti belirsiz, gölgeli insanlardan müteşekkil yarı mistik, alçak ve yılan gibi dessas bir örgüt vardı.

GÜLEN’E: AĞLAK ADAM

Alkan yazısında “Kendini bir ‘sivil toplum hareketi’ diye takdim eden FETÖ, tam aksine bütün kurum ve birimleriyle devleti sinsice ele geçirme hesabı yürüten ikiyüzlü ve tehlikeli bir örgüt” diyerek “Kibirli, dünyaperest, çıkarcı, faydacı ve zalim bir şer şebekesi. (...) Meşru devlet ve hükümet uzuvlarına karşı riyakâr tuzak tertipleyip, Türkiye’yi bazı dış güçlerin hesaabına yeniden dizayn ederken suçüstü yakalandılar. Atlantik ötesinden keramet umanlar kötü yanılıyor. O cerbezesine güvenen ağlak adamın ve avanesinin artık bu topraklarda geleceği yok" diye devam etti.