Ahmet Yavuz'dan amirallere destek

04 Nisan 2021 Pazar, 09:29

Son dönemde gündeme gelen tarikat evinde üniforması üzerine cübbe giyen amiral tartışılırken, emekli 103 amiralden dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

103 emekli Amiral imzasıyla yayımlanan açıklamada, FETÖ kumpasları hatırlatıldı ve aynı tehlikenin yaşanmaması için önlemler alınmasına dikkat çekildi.

Açıklamada, "TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" diye belirtildi.

Öte yandan, AKP’li ve Saray’dan birçok isim bildiri için “Darbe”, “Muhtıra” benzetmesinde bulundu ve amirallere operasyon çağrısı yapıldı.

“MAĞDUR EDEBİYATI BOŞUNADIR”

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, amirallerin açıklamasının “Darbe bildirisi” değil darbeye karşı direnme olduğunu belirtti.

Ahmet Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Amiraller bildirisi üzerinden darbe, vesayet vb ifadelerle mağdur rolünü oynamaya çalışanlara önemli hatırlatma: 15 Temmuz’da aranızdan birileri sessizliğinizi korurken, amirallerin bir kısmı fiziki olarak, geri kalanı ruhen darbeye karşı direnmekteydi. Mağdur edebiyatı boşunadır.”

Amiraller bildirisi üzerinden darbe, vesayet vb ifadelerle mağdur rolüne oynamaya çalışanlara önemli hatırlatma:15 Temmuz’da aranızdan birileri sessizliğinizi korurken, amirallerin bir kısmı fiziki olarak, geri kalanı ruhen darbeye karşı direnmekteydi. Mağdur edebiyatı boşunadır. — Ahmet Yavuz (@yvzah) April 4, 2021

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?" sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür" şeklinde yanıt vermişti. Şentop'un sözlerine tepki gösteren 103 emekli amiral bir bildiri kaleme alıp, yayımlamıştı.

Amirallerin bildirisinde, Montrö'nün Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan bir anlaşma olduğu vurgulanarak, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" ifadelerine yer verilmişti