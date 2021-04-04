Emekli amiraller bildirisindeki imzacılardan Atilla Kıyat: Suçlayanlar utanç duyacak
103 emekli amiralin Montrü'nün önemine vurgu yaptığı bildirisine dair ilk açıklama emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat'tan geldi. Kıyat tepkilere ilişkin olarak, "Suçlayanlar utanç duyacak" dedi.
'Emekli amiraller' bildirisindeki imzacılardan emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat gelen tepkilere ilişkin olarak, "Suçlayanlar utanç duyacak" açıklamasını yaptı.
Kıyat Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, "103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır." ifadesini kullandı.
AÇIKLAMADA NE VARDI?
103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.
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