AİHM, Berkin Elvan dosyasını işleme koydu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Direnişi’nde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan dosyasını işleme aldı.
Başvuruyu “öncelikli dosya” olarak işleme koyan AİHM, Berkin Elvan’ın yaşam hakkı ve iç hukukta devam etmekte olan davayla ilgili olarak Türk hükümetine bir dizi soru yöneltirken, Türkiye’den Elvan’ın yaşam hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kriterleri temelinde ihlal edilmediğini kanıtlamasını istedi.
AİHM, başvuruyla ilgili olarak Türkiye’ye Berkin Elvan’ın yaşam hakkı ve olayla ilgili soruşturma hakkında sorular yöneltti. Mahkeme, Türkiye’den Elvan’ın yaşam hakkının AİHS kriterleri temelinde ihlal edilmediğini kanıtlamasını istedi. AİHM, Elvan’ın hayatını yitirmesinin “mutlak surette gerekli güç kullanımından” kaynaklandığını açıklamasını ve gaz fişeği kullanımında yaşam hakkına yönelik riskleri en aza indirgemek için ne gibi önlemler alındığını sordu. Toplumsal eylemlerde bu tür silahların kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler hakkında da bilgi isteyen AİHM gaz fişeği kullanımı konusunda polis memurlarına verilen eğitimi de sorguladı. Berkin Elvan soruşturmasının bütünüyle ilgili bilgi isteyen AİHM, soruşturmanın AİHS’nin yaşam hakkıyla ilgili maddesine uygun yürütüldüğüne dair kanıt gönderilmesi talebinde bulundu. Soruşturma sürecinde hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma talebinin reddedilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi istedi. Türkiye’nin AİHM’ye savunma göndermek için 24 haftası bulunuyor.
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