AİHM'den, Redhack davasında ‘ifade ve basın özgürlüğü’ hakkında ihlal kararı

18 Mayıs 2021 Salı, 13:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), BirGün çalışanı Mahir Kanaat ve gazeteci Tunca Öğreten’in Redhack davası nedeniyle yaptığı başvuruda, davacıların "özgürlük ve güvenlik" ve "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

DW Türkçe’nin Twitter hesabından edinilen bilgiye göre AİHM, davacılara toplam 38 bin 250 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait e-mailleri haberleştirdikleri için BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan, 25 Aralık 2016’da gözaltına alınmıştı.

25 Aralık 2016’da İstanbul, Ankara ve Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda gözaltına alınan altı isimden Öğreten, Kanaat ve Çelik 24 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanmış, diğer isimler 17 Ocak 2017’de serbest bırakılmıştı.

Çelik, Okatan, Yoksu ve Sargın’a “Örgüt propagandası” ve “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, Kanaat’a “Örgüt üyeliği”, Öğreten’e de “FETÖ ve DHKP-C’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”ten ceza istenmişti. Aynı soruşturmada tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, gazeteci Fatih Yağmur ve “meçhul kişi” olarak kodlanan kişinin dosyası ise ayrılmıştı.

İddianamenin 6 ay sonra hazırlandığı davada, 24 Ekim 2017 tarihli ilk duruşmada Ömer Çelik tahliye edildi. 323 gün tutuklu kalan Diken haber sitesi eski editörü Tunca Öğreten ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat ise 6 Aralık 2017 tarihli 2. duruşmada yurtdışı yasağı ve haftada iki gün imza atma şartıyla tahliye edilmişti.