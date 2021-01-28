Aile Bakanlığı'nın korona sohbeti: Yaradılış ve kulluk bilinci

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre koronavirüs pandemisinde yaşlıları motive etmek için bir dizi program düzenlenecek. Bugün başlayacak programlarda, her ay birer oturum düzenlenecek. Programlar Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Programlar kapmasında Kur’an-ı Kerim okunacak, tasavvuf musikisi dinletilecek. 45 dakika sürecek programlarda, ilk programın sohbet konusu “İnsanın Yaradılış Gayesi ve Kulluk Bilinci”, Şubat ayında “Regaib Kandili ve Allah’a ve Resulüne Gönülden Bağlanmak”, Mart ayında “Berat Kandili ve Hz. Peygamber”, nisan ayında “Ramazan ve Zikir” konuları ele alınacak. Mayıs ayında “Kadir Gecesi ve Kur’an-ı Kerim Okuma/Dinlemenin Faziletleri” ve haziran ayında ise “İslam'da Ahlakın Anlamı ve Güzel Ahlak” konulu sohbetler düzenlenecek.