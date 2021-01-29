Aile hekimleri: Zatürree aşısı bitince tartışanlar oldu, şiddet artabilir

29 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Anket verilerini yorumlayan TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Bu kadar sayıda vakayla açılma dönemine girmemiz bizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Aile sağlığı merkezlerinin aşılamaya hazırlığını yorumlayan Kırımlı, “Aile hekimlerinin yüzde 15’i soğuk zincirlerinin yeterli olduğunu söylüyor. Bekleme alanlarının yüzde 15’inin yeterli olduğu söyleniyor” bilgisini paylaştı. Kırımlı, her dört birimden birinde ebe ve hemşire olmadığını her 10 birimden birinde doktor olmadığını kaydetti.

‘AŞI YAPARKEN COVİD-19 OLDUK’

Aile hekimlerine “Günde kaç kişiye aşı yapabilirsiniz” sorusunu yönelttiklerini belirten Kırımlı, “‘Zatürree aşılarını yaparken Covid-19 olduk bu nedenle fazla kişiye aşılama yapmayı düşünmüyoruz’ dendi.

Ayrıca ‘Zatürree aşısında her gün 150 kişiyi aşılarken, aşı bitince kavga edenler oldu’ bilgisini paylaştılar. ‘Aşı tükenince hasta bizden biliyor’ diyorlar” dedi. Kırımlı, olumsuz koşullara karşın aile hekimlerinin günlük 500 bin kişiyi aşılayabileceklerini belirtti.