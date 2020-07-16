Aile içi istismar skandalında tutuklama

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:49

Duruşmada mahkeme heyeti büyük kardeş H.G.’nin iddialarını zaman aşımı nedeniyle kabul etmezken diğer iki kardeş şikâyetçi mağdur olarak kabul edildi. Duruşmada ifade veren mağdur kardeşler, babaları S.D.’nin kendilerini küçük yaşlardan itibaren taciz ettiğini söyledi. Sanık baba S.D. ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını iddia etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, mevcut deliller, üzerine atılı suçun mahiyeti ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak sanık baba S.D.’nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

‘TECAVÜZÜN UZLAŞMASI OLMAZ’

H.G, “Davadan çekilmemiz için babamın ailesi, sürekli ölümle tehdit etti. Ancak ben ve kız kardeşlerim adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Yıllarca işkence ve tecavüze uğradık. 5 yaşındaydım. Babalar öyle seviyor zannediyordum. 15 yaşındayken halama anlattım. Beni herkes susturdu. Şayet beni o gün susturmasalardı kız kardeşlerim babam tarafından tecavüze uğramazdı. S.D hakettiği cezayı alana kadar bu davadan çekilmeyeceğiz. Tecavüzün uzlaşması olmaz” diye konuştu.