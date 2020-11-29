Aile mahkemesinden "çocuğun soyadını belirleme hakkı"nı anneye de tanıyan karar
Ankara'da, Aile Mahkemesi, çocuğun soyadını belirleme hakkının anneye de tanınması gerektiğine dair karar verdi. Gerekçeli kararda bu hakkın "kadına tanınmaması, cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edecektir" ifadeleri yer aldı.
Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan ve babası tarafından doğduğundan beri hiç görülmeyen çocuğa annenin soyadının verilebileceğine hükmetti.
Gerekçeli karardan: Erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan 'çocuğun soyadını belirleme hakkı'nın kadına tanınmaması, cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edecektir.
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