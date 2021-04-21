Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık kimdir?

21 Nisan 2021 Çarşamba, 01:52

Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1996 yılının Aralık ayından itibaren İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı.

AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKP Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Yanık avukatlık mesleğini sürdürüyor.