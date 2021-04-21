Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık kimdir?
Avukat Derya Yanık, 21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı. Peki Derya Yanık kimdir?
Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı.
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
1996 yılının Aralık ayından itibaren İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı.
AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKP Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Yanık avukatlık mesleğini sürdürüyor.
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- İstanbul'da literatüre girecek vaka
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- İşte ekrana geri dönme şartları
- Meteoroloji'den 4 il için 'dolu' uyarısı!
- Dava öncesi yasak!
- Kafa karıştıran terörist listesi
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı