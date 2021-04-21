Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni bakanlık kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 01:09
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni bakanlık kuruldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı.

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