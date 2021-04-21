Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni bakanlık kuruldu

21 Nisan 2021 Çarşamba, 01:09

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı.



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