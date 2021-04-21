Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Derya Yanık atandı.
Kararın yayımlanmasının hemen ardından sosyal medya platformu Twitter'da Derya Yanık'ın 2013 yılında yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.
İşte Yanık'ın o paylaşımları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öz geçmişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu.
İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.
Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.
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