Ailesi katledilen mağdura yıllardır yardım yok

19 Şubat 2021 Cuma, 11:46

Türkiye, Gara’da PKK’nin katliamını konuşurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili Meclis'i bilgilendirmişti.

Soylu, Meclis’te yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi" demişti. Soylu konuşmasına, “Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir” diye devam etmişti.

Gerçekten devlet, Soylu’nun dediği gibi katledilen yurttaşların aileleri için elinden geleni yapmış mıydı?

HÜKÜMETİN KARARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

AKP hükümeti, 17 Temmuz 2004 tarihinde, terörden zarar görenlerle ilgili yasa çıkarmıştı. Buna göre devlet, 19 Temmuz 1987 ile 30 Kasım 2002 tarihleri arasındaki terör eylemlerinde zarar görenlere tazminat veriyordu.

8 Temmuz 1987 tarihinde Yuvalı katliamında, 6 çocuğu katledilen Dağ ailesi, yasanın kapsamı ile katliamın yaşandığı tarih arasındaki 11 gün fark nedeniyle devletten yardım alamamıştı. Konu medyaya yansımıştı.

EN KANLI KATLİAMLARINDAN BİRİ

22 Ocak 1987’de ise PKK en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirmişti. Hakkâri'nin Uludere ilçesi Ortabağ köyünde, 8 yurttaş sobalara konan bombanın infilak etmesiyle katledilmişti. 7 kişi de yaralanmıştı.

Katliamdan 3 aylık bir bebekken kurtulan Kibariye Ceviz, anne ve babasının da arasında olduğu ailesinden 8 kişiyi kaybetmişti. Anne ve babasız kalan Kibariye Ceviz dayısı tarafından büyütüldü.

Fakat Kibariye Ceviz, şehit kadrolarından yararlanamıyordu, Valiliğe başvurarak maddi tazminat talep etti, tarafına aylık bağlanmasını istedi.

VALİLİK YARDIM TALEBİNİ REDDETTİ

Fakat Şırnak Valiliği, 30 Mart 2019’da Kibariye Ceviz tarafından gönderilen dilekçeyi reddetti. Ret gerekçesinde ise, AKP hükümetinin çıkardığı kanun görüldü. Kibariye Ceviz’in yaşadığı olayın, 5233 sayılı kanun kapsamında bulunmadığı belirtildi.

Çünkü, Kibariye Ceviz’in ailesinin katledildiği tarih 22 ocak 1987’ydi. AKP hükümeti döneminde, 17 Temmuz 2004 tarihinde, terörden zarar görenlerle ilgili çıkarılan yasada, 19 Temmuz 1987 ile 30 Kasım 2002 tarihleri arasındaki terör eylemlerinde zarar görenlere tazminat verileceği hükmedilmişti.

Kibariye Ceviz’e devletin yardım etmemesinin sebebi, ailesinin 19 Temmuz 1987’den 178 gün önce katledilmesiydi. Henüz 3 aylıkken terör katliamından kurtulan Kibariye Ceviz'in mağdur koşullarını taşımadığı ileri sürüldü.

“BEN BİR TERÖR MAĞDURUYUM”

Cumhuriyet.com.tr’ye açıklamada bulunan Ceviz, “Ortabağ köyünde, düğün gecesi terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda annem, babam ve yakın akrabalarım katledildi. Ben bir terör mağduruyum, yetim ve öksüzüm. Yetkililerden defalarca yardım talebinde bulunmama rağmen taleplerim karşılıksız kaldı. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını ve konuyla alakalı destek olmalarını talep ediyorum” dedi.

Yuvalı ve Ortabağ katliamlarının mağdurlarının yaşadıkların gösterdi ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerinin aksine devlet üzerine düşen her görevi yapmadı.