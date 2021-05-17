Ailesinin kayıp ilanı verdiği kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:30

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ile jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, şahsın ölü olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede cesedin, 3 gündür haber alınamadığı için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Sefa Demir'e ait olduğu tespit edildi.

Demir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.