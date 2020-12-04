Akademik eğitimde unvan yükseldikçe kadın sayısı azalıyor!

04 Aralık 2020 Cuma, 18:49

YÖK'ün 2020 verilerine göre, Türkiye’de toplam öğretim elemanı içerisinde kadın öğretim elemanı oranı yüzde 45,13.

Bu oran Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre Avrupa Birliği ülkelerindeki kadın öğretim elemanı oranından (yüzde 40,6) daha fazla. Ancak öğretim elemanı sayısının görev unvanı yükseldikçe büyük oranda azaldığı verilerle ortaya konuldu.

YÖK verilerinde, profesör kadrolarında yer alan kadın akademisyenlerin oranı yüzde 31,95, doçent kadrolarında yüzde 39,98 olarak yer aldı. Dikkat çekici unsur ise, akademik hiyerarşinin ilk basamağı sayılabilecek araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları ortalamaya dahil edilmeyip sadece profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarıyla yapılan hesaplamada, yüzde 45,13 olarak görünen kadın akademisyen oranının yüzde 39,32’ye kadar düşmesi oldu.

YÜKSELDİKÇE TEMSİLİYET AZALIYOR

YÖK'ün verilerinde 175 bin 553 akademisyenin 96 bin 153’ünün erkek, 79 bin 417’sinin ise kadın olduğu belirtildi. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarının yarısından fazlası kadınken bu oran profesörlerde gittikçe düşüyor. 29 bin 376 profesör kadrosundan sadece 9 bin 451'nin kadın olduğu verilerde ortaya çıktı.

KADIN PROFESÖRÜ OLMAYAN ÜNİVERSİTELER

Bu dağılımın yanında bazı üniversitelerde hiç kadın profesörün bulunmaması ise dikkat çekiyor.

Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki verilere göre kadın profesörü bulunmayan üniversiteler olarak şunlar sıralandı:

Ankara Bilim Üniversitesi: 7 erkek, Artvin Çoruh Üniversitesi: 18 erkek, Ataşehir Adıgüzel MYO: 1 erkek, Bayburt Üniversitesi: 7 erkek, Bingöl Üniversitesi: 44 erkek, Hakkari Üniversitesi: 7 erkek, Iğdır Üniversitesi: 27 erkek, İzmir Kavram MYO: 1 erkek, Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 22 erkek, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: 4 erkek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 4 erkek, Şırnak Üniversitesi: 16 erkek, Türk Hava Kurumu Üniversitesi: 7 erkek