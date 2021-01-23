23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Tersane Komutanlığında MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz." dedi.

Akar, "Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır" diye konuştu.