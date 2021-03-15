Akar: 'Uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından vazgeçmeliler'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Türkiye arasından devam eden görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Akar 'Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeli' dedi. İşte ayrıntılar...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Türkiye arasından devam eden görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı.
Akar, ''Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Maalesef hala iyi komşuluğa yakışmayan bir üslupla, tehdit, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı bir takım uygulamalarla bu iyi komşuluk ilişkilerimizin tesisine engel, mani oluyorlar'' açıklamalarında bulundu.
Akar, Yunanistan'ın tatbikatlarına ilişkin ise ''Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım'' ifadelerini kullandı.
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