Akar'dan Afganistan'daki havalimanına ilişkin açıklama

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:52

Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ABD’den gelen teknik heyet ile yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine Akar, "Afganistan’daki kardeşlerimizin geleceği ve onların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bu konu büyük önem arz ediyor." dedi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi’nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümeti ile bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD’lilerle temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz."

ABD’li teknik heyetlerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Akar, "Temaslarımız sürüyor, sürecek." yanıtını verdi.