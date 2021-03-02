Akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişiklik yapıldı

02 Mart 2021 Salı, 10:50

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aves Güney Antrepoculuk AŞ'nin Mersin depolama ve dolum tesisine ilişkin depolama, Petrol Ofisi AŞ'nin Derince Tesisi iletim ve Trabzon Terminali'nde depolama ile Shell & Turcas Petrol AŞ'nin Derince Terminali'nin depolama tarifeleri tadil edilerek onaylandı.

Aves Güney Antrepoculuk AŞ'nin söz konusu tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 0,8995 lira olarak saptandı. Benzin ve motorin türleri için hizmet başına alınacak teslim alma hizmet bedeli, metreküp başına 2,9518 lira, teslim fiyatı ise 3,4933 lira olarak belirlendi.

Petrol Ofisi AŞ'nin Derince Tesisi'nde iletim hizmeti bedeli, yükleme ve varış mahalleleri veya taşıma mesafesine göre benzin türleri için metreküp başına 6,70 lira, motorin türleri için 7,47 lira, havacılık yakıtı türleri için 7,08 lira oldu.

Aynı tesiste iletim fiyatlarına, 15 bin metreküp ve üzeri yıllık depolama hizmeti alınması durumunda, yapılan teslimlerin miktarına göre yüzde 10 ila 17,5 arasında değişen, sadece iletim hizmeti alınması durumunda da yine yapılan teslim miktarına göre yüzde 6 ila 13,5 arasında değişen indirim oranlarının uygulanmasına karar verildi. Söz konusu indirimler boru hattından yıl içinde iletilen yakıtın tümüne uygulanacak.

Petrol Ofisi AŞ'nin Trabzon Terminali'nde ise günlük depolama hizmet bedeli, benzin için metreküp başına 0,83 lira, motorin ve biyodizel türleri için 0,91 lira, fuel oil ve havacılık yakıtı türleri için 0,86 lira olacak.

Hizmet başına alınacak kara araçları için teslim alma veya teslim etme bedelleri ise benzin türleri için metreküp başına 24 lira, motorin türleri için 27 lira, havacılık yakıtı türleri için 26 lira, biyodizel türleri için 27,50 lira, fuel oil türleri için ise ton başına 26 lira olarak belirlendi.

Shell & Turcas Petrol AŞ'nin Derince Terminali'nde de günlük depolama hizmet bedelinin, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 0,97 lira, hizmet başına alınacak teslim alma veya teslim etme hizmet bedelinin ise aynı akaryakıt türleri için metreküp başına 20,38 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Aynı tesiste depolama hizmeti fiyatlarında, benzin ve motorin türlerinde toplam 18 bin metreküp ve üzeri için yüzde 58 indirim uygulanacak. Teslim alma-etme hizmet fiyatlarında ise aynı benzin ve motorin türlerinde, toplam miktarlarına göre yüzde 20 ila 70,58 arasında indirime gidilecek.