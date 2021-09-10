Akbank Caz Festivali 1 Ekim'de başlıyor

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

31 yıldır şehir ve caz kültürünü bir araya getiren, Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali bu yıl 1-10 Ekim tarihleri arasında 10 farklı mekânda, Türk caz sahnesinden 100’ün üzerinde sanatçının performansına ev sahipliği yapacak.

Festival açılışı; 1 Ekim’de Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde Elif Çağlar ve Defjen Daf Ensemble ile yapılacak.

Festival mekânları; Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul Paket Postanesi, Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park olacak.

Akbank olarak bir yandan ekonomiyi desteklerken diğer yandan da eğitim, girişimcilik ve kültür sanat alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Caz doğaçlamanın hâkim olduğu bir müzik türü. Doğaçlama da kalıplara sığmama, özgürlük, spontane olma, hızla harekete geçme imkânı tanıyor. 2020’nin mart ayından beri ise hepimiz bunun tam tersi bir hayat yaşadık. Evlerimizden çıkmadık, istediğimizi yapamadık. İşte bu dönemde de Evin Caz Hali konserleri ve 30. yıl albümümüz “Dün, Bugün, Yarın” yeni bir soluk getirdi” diyor. Festivalde; “OttoJazz” Ensemble’da Cenk Erdoğan’a neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal eşlik edecek. Ramazan Sesler, saksafonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu’nun eşlik ettiği, “Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi” de müzikseverlerle buluşacak.

Selen Gülün, kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan “Kadınlar Matinesi” projesini, Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek özel gecede, festivalde yer alacak. “Kadınlar Matinesi”nde, Selen Gülün’e Çağıl Kaya ve Özge Fışkın’la birlikte ilk kez Jülide Özçelik eşlik edecek.

Güç Başar Gülle, “Synthetic Vision” sahnede olacak. İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions’ın geçen yıl yayımlanan “Bir Zamanlar Şimdi” albümünün, ilk canlı performanslarından biri için sanatseverlerle buluşacağı konserde; İlhan Erşahin’e müzisyen Arto Tunçboyacıyan eşlik edecek.

Da Poet ile trompet sanatçısı Barış Demirel’in hip-hop, rap, funk, Anadolu-saykedelik performansı da yer alacak.

Kamufle & Lara Di Lara, 2 Ekim akşamı Müze Gazhane’de konser verecek.

Okay Temiz, Oriental Wind’in 70’lerin başında Stockholm’de başlayan yolculuğunu festival sahnesine taşırken Baki Duyarlar, “JazzArk Project” ile iki önemli konuğu, Şennur Dinleyen ve Tolga Karaslan’ı ağırlayacak. Türkiye caz sahnesinin davulcularından biri olarak kabul edilen Ediz Hafızoğlu’na, Ceylan Ertem eşlik edecek.

Kaan Çelen, sahneyi; Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut, Volkan To-pakoğlu ile paylaşacak. Oğuz Büyükberber ve Can Kozlu, Derya Türkan, Tolga Tüzün, Apostolos Sideris’e de konser verecek.