Akbank'tan 50 milyar TL'lik yetki
Akbank yurtiçinde toplamda 50 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı/yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.
Akbank borçlanma yetkisinde değişikliğe gitmek için genel müdürlüğünden yetki istedi. Müdürlüğün yetkiyi vermesinin ardından bankadan KAP'a 3 farklı açıklama yapıldı.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Akbank yurtiçinde 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar finansman bonosu/tahvil ihracı ve 10 milyar TL'ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için yetki verdi.
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