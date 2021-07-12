Akbank'tan 50 milyar TL'lik yetki

Akbank yurtiçinde toplamda 50 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı/yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Reuters
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:24
Akbank'tan 50 milyar TL'lik yetki
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Akbank borçlanma yetkisinde değişikliğe gitmek için genel müdürlüğünden yetki istedi. Müdürlüğün yetkiyi vermesinin ardından bankadan KAP'a 3 farklı açıklama yapıldı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Akbank yurtiçinde 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar finansman bonosu/tahvil ihracı ve 10 milyar TL'ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için yetki verdi.


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