Akbank'tan yeni açıklama: ATM'ler ve Müşteri İletişim Merkezi yeniden hizmet vermeye başladı
Akbank, son iki gündür yaşanan sistemsel arıza ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada ATM'lerin ve Müşteri İletişim Merkezi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı duyuruldu.
Akbank resmi twitter hesabından yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı duyuruldu.
Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.
Bilgilendirme pic.twitter.com/aX8bu0RmMe— Akbank (@Akbank) July 7, 2021
Akbank'tan son gelen bir açıklamada ise ATM'lerin ardından ve Müşteri İletişim Merkezi'nin de hizmet verdiği belirtildi.
Bilgilendirme pic.twitter.com/AVCVSr2Gyt— Akbank (@Akbank) July 7, 2021
Akbank'tan gelen bir önceki açıklamada kesintilerin giderilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü belirtilmişti. Açıklamada, "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" ifadeleri yer almıştı.
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