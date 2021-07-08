Son Dakika: Akbank'ta son durum: Bankadan yeni açıklama geldi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 10:19

Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın dijital sistemlerine ve bankacılık hizmetlerine erişilemiyordu. Ana bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle müşterilere hizmet verilen tüm kanalların bu sorundan etkilendiğini açıklayan banka, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını duyurdu.

ŞUBELER AÇILDI

Akbank tarafından bugün yapılan yeni açıklamada, ''Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir'' denildi.

ATM'LERDEKİ PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ DE YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Bankadan yapılan diğer açıklamada ise "ATM'lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından müşteri iletişim merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Akbank, kesinti sebebiyle şu ana dek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için şu önlemleri aldığını duyurdu:

- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.