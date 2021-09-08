Akbelen Ormanları'nda direniş sürüyor: İkizköy'de 'gergin' keşif

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:01

İkizköy sakinleri, köylerinin bitişiğindeki Akbelen Ormanı’nın yok olmasını 2019’dan beri önlemeye çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük kısmında açık ocak linyit madeni işletilmesi için YK Enerji şirketine 28 Kasım 2020’de izin verilmişti.

Ormana kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının direnişi sürerken; İkizköy sakinlerinin 17 Temmuz’dan beri çadır nöbeti tutarak korumaya çalıştığı Akbelen Ormanı için daha önce ertelenen keşif ve bilirkişi incelemesi için mahkeme 7 Eylül tarihini işaret etmişti.

Buna göre ormanı termik santralde kullanılacak linyit madenine tahsis eden kararın iptali için İkizköylüler’in açtığı davada keşif ve bilirkişi incelemesi dün yapıldı.

İKİZKÖY'DE GERGİN KEŞİF

ANKA Haber Ajansı’na keşifle ilgili açıklama yapan köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, keşfin olaylı geçtiğini ifade ederken, “Keşfi taraflı bir şekilde yapan, adete termik santralin avukatı gibi davranan, haklı taleplerimizi dikkate almayan, yasal haklarımızı kullanmamızı engelleyen, Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin taleplerini sürekli kabul ederken bizim taleplerimizi reddeden ve ayrıca Karadam Karacahisar Doğayı Koruma Derneği yönetim kurulu üyelerini keşfe almayarak Anayasal haklarını kullanmalarını engelleyen Muğla 1’inci Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Murat Yüksel hakkında reddi hakim talebinde bulunduk” dedi.

"HAKİM BİZE 'RUH HASTASI' DEDİ"

Yapılan keşfin bağımsız olmadığını, bu nedenle de kabul etmediklerini söyleyen Atal, “Hakimin taraflı davrandığını şerh düştük. Keşfin yenilenmesi talebinde bulunduk. Ayrıca hakim, keşif esnasında bizim sürekli taleplerimizi reddetmesi, bizim de anayasal haklarımızı kullanma taleplerimiz üzerine, diğer davacı vekili avukat arkadaşım Arif Ali Cangı ve bana ‘ruh hastası’ diye hakaret etti. ‘Sürekli şov yapıyorsunuz’ diye hakimlik makamına uymayan; hakimlik, savcılık kanununa aykırı tutum ve davranışlarda bulundu. Biz bu hakimi Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etmeyi, gerekirse de Adalet Bakanlığı’na ayrı bir dava açmayı planlıyoruz” diye konuştu.





"HERKES KANSER, HERKES ÖLÜYOR"





İYİ Parti İstanbul teşkilati kurucularindan Ahmet Erdemli ve İYİ Parti kurucular kurulundan Vedat Yenerer ikizköylülerin direnişine destek verdi. İYİ Partili, Erdemli ve Yenerer'e dert yanan köylüler termik santralden dolayı çok sayida kanser vakasına sebeb olduğunu belirten köylüler, "herkes ölüyor, herkes kanser" dedi.

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı’ndaki ağaçları kesip YK Enerji şirketine bölgeyi kullanıma hazır biçimde teslim etmek isteyen OGM, 17 Temmuz’da kesime gittiğinde karşısında İkizköylüler’i bulmuş, kesimi önleyen İkizköylüler ve çevre aktivistleri o günden beri çadır nöbeti tutarak ormanı korumuştu. Açık maden işletme iznin iptali için açılan davada 30 Temmuz tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi kararı çıkmış ancak bilirkişi heyetinin genişletilmesi için keşif ertelenmişti.

Keşif için mahkemeden yeni tarih beklendiği sırada, YK Enerji firmasının yangın söndürme gönüllülerini kullanarak Akbelen Ormanı’nın güney kısmında ağaç kesmesi üzerine, Muğla 1. İdare Mahkemesi açık maden işletme izninin yürütmesini durdurmuştu.

Muğla 1. İdare Mahkemesi 13 Ağustos 2021 tarihli kararıyla, genişletilmiş bilirkişi heyetiyle gerçekleştirilecek keşif tarihini 7 Eylül olarak belirlemişti.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı uyarınca, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp heyetin hazırlayacağı rapora gelen itirazlar gözden geçirilinceye kadar, OGM Akbelen Ormanı’nda kesim yapamayacak.