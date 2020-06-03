Akbük Koyu’ndaki kaçak yapılar yıkılıyor
Menteşe Belediyesi turizm sezonu öncesi kaçak yapılarla mücadeleye hız verdi. Akbük Koyu’nda bulunan imara aykırılık taşıyan yapıların bazıları işletme sahipleri tarafından kendi imkânlarıyla kaldırdı. Mahkeme süreci devam eden kaçak yapı sahiplerine ise idari para cezaları ve aykırılıkların giderilmesi için tebliğler yapıldı.
Menteşe’nin doğal ve tarihi dokusunu, imar kirliliği yaratarak bozacak kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yaklaşan turizm sezonu öncesi Cennet Akbük Koyu’muzdaki kaçak yapılaşmayla mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl imara aykırılık taşıyan kaçak yapıların yıkımlarını gerçekleştirdik. Turizm sezonu öncesi kaçak yapıya dur demek için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.
'KİMSEYE TAVİZ YOK'
Gümüş, kaçak yapıyla mücadele kapsamında, bazı işletme sahiplerinin yapılarını kendi imkânlarıyla kaldırdığını belirterek, “Turizm sezonu öncesi kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda Akbük Koyu kıyı şeridinde tel çekmek, sundurma yapmak, ahşap baraka yapmak, ahşap platform yapmak ve duvar örmek gibi çeşitli şekillerde yapılan imara aykırılık taşıdığı tespit edilen kaçak yapılar hakkında, yapı sahiplerine çeşitli idari para cezaları ve aykırılıkların giderilmesi için gerekli süre kendilerine tebliğ edildi. İlgili yapı sahiplerine verilen sürenin tebliğleri neticesinde bazı işletme sahipleri yapılarını kendi imkânlarıyla kaldırdı. Bazı yapıların ise mahkeme süreci devam ediyor. Cennet Koy Akbük hepimizin. Doğa harikası Akbük Koyu’muzu korumak, kaçak yapılaşmayla mücadele etmek hepimizin vatandaşlık görevi olmalı. İlçemizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için kaçak yapıyla mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz.” dedi.
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