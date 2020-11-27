Akdeniz foku ölü bulundu
Antalya'nın Kaş ilçesi sahilinde, Akdeniz foku ölüsü bulundu.
Kaş Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine D-400 kara yolu Kaş- Kalkan bölümü üzerindeki Seyret Çakılı Plajı'na hareket etti. Olay yerine felen ekipler ölü Akdeniz fokuyla karşılaştı. Fokun yaklaşık 2,5 metre boyunda ve 250 kilo ağırlığında olduğu belirlendi. Yapılan incelemede fokta hiçbir yara izi olmadığı belirlendi. Akdeniz fokunun yaşlılık nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Fok ölüsü, Kaş Belediye ekipleri tarafından alınarak araziye gömüldü.
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