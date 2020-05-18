Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6.17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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