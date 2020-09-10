Akdeniz’de Ankara-Atina hattındaki gerilim bugün iki toplantıda ele alınacak

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim konusunda, bugün, Brüksel’de iki kritik toplantı yapılacak. Türk ve Yunan askeri heyetleri, Brüksel’deki NATO karargâhında, bölgede çatışmayı önleme tedbirlerini görüşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu’nda yapılacak toplantıya katılarak, parlamenterlerin bölgedeki durum ile ilgili sorularını yanıtlayacak.

Ankara-Atina hattındaki tansiyonun düşürülmesi için geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg devreye girmişti. Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de çatışmayı önleme mekanizmalarının kurulması kapsamında teknik görüşmeler yapmak için mutabakata varıldığını açıklamıştı. Stoltenberg’in çabalarına destek veren Türkiye, Yunanistan’a Stoltenberg’e olumlu yanıt verme çağrısında bulunurken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, görüşmelere başlamak için “Türk gemilerinin Yunanistan kıta sahanlığından çekilmesi gerektiğini” söylemişti. Stoltenberg ise daha sonra açıkladığı görüşmelerin, taraflar arasındaki meselelerin ele alınacağı kapsamlı siyasi müzakereler değil, askerler arasında kazaların önlenmesi için teknik görüşmeler olduğunu dile getirmişti. “İki müttefik ülke burada, NATO’da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Amaç askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması” ifadelerini kullanmıştı.

TEKNİK GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO Karargâhı’nda önceki gün bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak görüşme NATO Askeri Komitesi tarafından bugüne ertelenmişti. Toplantıda tarafların teknik düzeyde Doğu Akdeniz’de sismik araştırma ve tatbikatların yapıldığı bölgelerde karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi için tedbirlerin ele alınacağı belirtiliyor. Siyasi konuların gündeme gelmesi beklenmiyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında daha önceden Ege ve Akdeniz’de yaşanan, “it dalaşı” olarak tabir edilen hava sahası ihlallerinin kamuoylarına duyurulmaması yönünde bir mutabakat bulunuyordu ancak yaşanan son gerilimden sonra iki taraf da bu tür ihlalleri kamuoyuna duyurmaya başladı. Teknik görüşmelerde bu konuların yeniden ele alınması da bekleniyor.

Bugün ayrıca AP Dışişleri Komisyonu, Doğu Akdeniz’deki gerilimi görüşecek. Toplantıda öğle saatlerinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçiodis konuşacak. Öğleden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, komisyon toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanacak ve AP milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Çavuşoğlu’nun toplantıya resmi ziyaret için bulunduğu Afrika ülkesi Gine Bissau’dan bağlanacağı öğrenildi. AB içinde Türkiye’ye en az desteğin olduğu ve daha önce birçok kez müzakerelere son verilmesi yönündeki tavsiye kararlarının çıktığı organ olan AP’deki toplantıda vekillerden sert sorular gelebileceği ve gerilimin yükselebileceği belirtiliyor. Toplantı AP’nin sitesi üzerinden de canlı yayımlanacak.