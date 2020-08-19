Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında deprem

Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:21
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.


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