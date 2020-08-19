Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında deprem
Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.
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