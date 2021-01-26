Akfen GYO 177.7 milyon Avro borcunu yeniden yapılandırma konusunda anlaştı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AKFGY.IS bankalara olan olan 177.7 milyon Avro kredi borcunu 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırmak için mutabakat sağladı.
Akfen GYO'nun KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirketin yönetim kurulu tarafından şu kararlar alındı:
Pandeminin turizm sektörü genelinde ve oteller özelindeki negatif etkisi gelirlerde önemli düşüşe sebep olduğundan Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabank ile mevcut borç tutarı olan 177.73 milyon Avro'nun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata varıldı
Şirket sermayesi 243.07 milyon TL' den 356.99 milyon TL' ye çıkarılacak
Sermayede artırılacak olan 113.92 milyon TL nominal tutarında ve 336.08 milyon TL emisyon primli sermayesine ilişkin olarak ihraç edilecek paylar Hamdi Akın tarafından verilecek satın alma taahhütnamesi çerçevesinde Hamdi Akın'a tahsis edilecek
Akfen GYO Isparta öğrenci yurdu, Kütahya öğrenci yurdu ve Bodrum Loft 5 yıldızlı tatil köyünü satın alacak.
Kaynak: Reuters
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