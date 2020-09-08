Akif Beki, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Beki, “Galapagos Adaları’nda, türlerin kökenini ararken Darwin’i görmüş yaşlı bir kaplumbağaya rastlama ihtimalim daha yüksek gibi geliyordu. Koronaya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim” ifadelerini kullandı.
“Ciğerlere inmediği için şanslıyım. Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum” diye yazan Beki, şunları kaydetti:
“Ne anladın derseniz… Demek bana da bulaşıyormuş, siz de korkun, korkmamaktan yeğdir, bu bir. İyi huylusu yokmuş, bu da iki. En hafif atlatılanı bile, hafife alınmayacağını kas ve eklem ağrılarıyla anlatıyor size.
“Semptomsuz geçirme garantiniz yoksa çatmamaya bakın. Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi. Muhatap olmaya gelmiyor bu mikrop.”
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