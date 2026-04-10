İmamoğlu, 'Farkında mısınız?' diyerek doğrudan Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi: 'Bir kez daha pişman olmayın!'

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek sorular yöneltti.

İBB Davası iddianamesini işaret eden İmamoğlu, "Sayın Erdoğan, iddianamenin hâl-i pürmelâlinden haberdar mısınız?" diye sordu.

"Temelsiz iddialara karşı dile getirilen gerçekler karşısında şaşkınlığını gizlemekte zorlanan kamuoyunun tepkisini yok sayamazsınız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Yok yere hayatı karartılan masumların, iftiraları çökerten tutsakların özgürlüklerinin elinden alınmasını, adil yargılanma isteyen haklı çığlığını işitiyor musunuz?" dedi.

DOĞRUDAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SESLENDİ

"Anaların gözyaşları adalet için akarken gözünüzü yumuyor musunuz? Bu Dava ASRIN UTANCIDIR" ifadelerini kullanan İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye şu sözleri yöneltti:

"Farkında mısınız?

Sanırım değilsiniz!

Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli,

Yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin.

Artık ah almayın! Bir kez daha pişman olmayın!

Kandırılmayın, kimseyi kandırmayın!

Yargılamalara şahitlik size farz! Çünkü sorumlusunuz!

HAKİKATTEN KAÇMAYIN!"