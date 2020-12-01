Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi

01 Aralık 2020 Salı, 09:05

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Karar yazarı Akif Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete Çubuk’ta katıldıkları şehit cenazesinde saldırılmasıyla ilgili dava sürecine isyan etti.

"Provokasyona gelenler masumdu, toz kondurulmuyordu. Provokasyona getirmenin sorumluluğu da saldırının hedefi ve mağduru Kılıçdaroğlu’na yıkılıyordu" diyen Akif Beki, "İktidar, hukuktan yana net tavır almıştı anlayacağınız. İşte bu ortamda ilk duruşma, büyük bir hızla tam 20 ay sonra dün yapıldı. Ne skandalı, yaşasın adalet" ifadesini kullandı.

Akif Beki'nin bugün Karar'da yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Demokrasinin utanç davası

Ana muhalefet lideri, Ankara Çubuk’ta linç girişimine uğramıştı. Failler ortadaydı.

Olay yerindeki Savunma Bakanı Akar’la Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kılıçdaroğlu’nun ölümden döndüğünü, sağ çıkarmak için çırpındıklarını söylemişti. Yani canını zor kurtarmıştı.

Yargının çarkları süratle işledi. Kavgada komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai örneğindeki gibi.

Sezai tutuklu yargılandı. Komşusuna suç bulunmadı. Süreç bir buçuk ayda tamamlandı. Sezai ilk duruşmada ceza aldı ve ancak ondan sonra tahliye edilebildi.

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün de gözaltına alındı. Ama tutuksuz yargılama esas olduğu için alınmasıyla bırakılması bir oldu.

‘Osman Amca’ları, AK Parti üyesiydi. İhraç istemiyle derhal disipline sevk edildi. İl Başkanı Hakan Özcan, “Yığitlerimizi yedirmeyiz” diyerek ne kadar ciddi olduklarını anında gösterdi.

Yedirmeme kampanyası açıldı hemen. Eline kelepçe takılmasının, disipline sevk edilmesinin vicdanları yaraladığını söyleyen AK Partililer arka çıktı.

Sahiplendiler, milli kahraman ilan ettiler.

Cumhurbaşkanlığından yapılan sert bir açıklamada, Kılıçdaroğlu suçu kendinde aramaya çağrıldı. Niye saldırtmıştı üstüne, ne etmişti de saldırganları kızdırmış, haklı öfkelerini çekmiş, kendine vurdurtmuştu?

Provokasyona gelenler masumdu, toz kondurulmuyordu. Provokasyona getirmenin sorumluluğu da saldırının hedefi ve mağduru Kılıçdaroğlu’na yıkılıyordu.

İktidar, hukuktan yana net tavır almıştı anlayacağınız.

İşte bu ortamda ilk duruşma, büyük bir hızla tam 20 ay sonra dün yapıldı.

Ne skandalı, yaşasın adalet (!)