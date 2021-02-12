Akıllı saatler koronavirüsü tespit edebilecek
Araştırmacılar, akıllı saatler tarafından elde edilen verilerin, kullanıcıların koronavirüs testlerinin pozitif olup olmadığını gösterebileceğini söylüyor.
Uzmanlara göre, Covid-19 virüsünü taşıyanlar arasında herhangi bir semptom göstermeyenlere rastlanabiliyor. Bu durum, virüsün istemsizce diğer insanlara bulaştırılabileceği anlamına da geliyor ve salgını kontrol altına almak giderek zorlaşıyor. Fakat New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nden araştırmacılar, koronavirüs ile mücadelede akıllı saatlerin yardımcı olabileceğini düşünüyor.
KALP ATIŞ HIZI BAZ ALINDI
Araştırmacılar, beş ay boyunca akıllı saat kullanan 297 sağlık çalışanını gözlemledi. Covid-19 testi pozitif çıkan çalışanların yedi gün önceki kalp atış hızı verilerinde önemli bir yükseliş olduğu gözlemlendi. Hastaların kalp atış hızı değişkenliklerine odaklanan araştırmacılar, kalp atışındaki yüksek değişkenliğin kişinin bağışıklık sisteminin iyi çalıştığının göstergesi olduğunu belirtti.
Araştırmayı yürüten Dr. Robert Hirten Deutsche Welle'ye demecinde, "Enfekte olan kişileri onların haberi olmadan önce tespit edebilmek salgın ile olan mücadelede bir dönüm noktası olacaktır. Bu sayede virüsü taşıyan kişiyi henüz kimseye bulaştırmadan karantina altına alabiliriz" dedi.
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