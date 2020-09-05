Akıllı telefon bebekleri daha az uyuyor: 'Her saat on beş dakikalık uykuyu çalıyor'

05 Eylül 2020 Cumartesi, 09:30

Araştırma çerçevesinde üç yaşından küçük çocukları bulunan yaklaşık 700 ebeveyne çocukların davranışları sorulmuş. Bunlardan dörtte üçü tablet veya akıllı telefon gibi cihazlar kullanıyorlardı.

Araştırmacılar, yaşları altı ila on bir ay arasında değişenlerde bu oran yüzde elliydi diyor. Tablet veya akıllı telefonla daha fazla vakit geçirenler geceleri daha çok uyanık kalıyorlar.

Uyku süresi genel olarak azalırken, çocukların uykuya dalmaları da zorlaşıyor. Araştırmacılar yine de teknik cihazların yasaklanmasını önermiyorlar. Çünkü pozitif etki gösteren araştırmalar da var.

Mesela dokunmatik ekran kullanan bebeklerin motor becerileri daha çabuk gelişiyor. Bununla birlikte bilim henüz yolun başında.

Bu araştırmaya katılmayan istatistikçi Kevin McConway ise bebeklerin günde ortalama olarak 25 dakika dokunmatik ekran karşısında oturduklarını ve bu da altı dakika daha az uyku demek olduğunu söylüyor.

Tim Smith ise gelecekte dokunmatik ekran ve uyku süresi arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği kanısında.

Kaynak: HBT