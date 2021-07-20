Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu, cihazları tarafından dinlendiğini düşünüyor

20 Temmuz 2021 Salı, 11:00

Veri gizliliği, teknoloji dünyasındaki en önemli tartışma başlıklarından biri olarak yerini koruyor.

Son olarak, Independent Türkçe'nin YouGov'un anketinden aktardığına göre, Britanya'daki akıllı telefon kullanıcılarının çoğu, cihazlarının kendilerini dinlediğine inanıyor.

Birleşik Krallık'taki 2 binden fazla yetişkinin verilerini içeren ankete göre, her 5 akıllı telefon sahibinden üçü cihazlarının, konuşmalarını topladığını ve bu bilgiyi hedeflenmiş reklamlar oluşturmak için kullandığını düşünüyor.

Ankete katılanların üçte ikisi (yüzde 66) bir ürüne dair yüz yüze konuştuktan sonra telefonlarına o ürünün hedeflenmiş reklamlarının geldiğini fark etti.

Ancak bu kişilerden yalnızca 5'te biri (yüzde 22) bunun, konuşmalarının cihazları tarafından dinlenmesinden kaynaklandığını düşündüğünü aktardı.

Hedeflenmiş reklamlarla ilgili diğer teoriler, öteki kişisel veriler veya gezinme geçmişiyle ilgiliydi.

Anket gençlerin, akıllı telefonlarından kuşku duyma ihtimalinin daha fazla olduğunu da gösterdi. 18-24 yaş arası katılımcıların yüzde 74'ü, bir ürün hakkında yüz yüze konuştuktan sonra "zamanlaması tuhaf biçimde iyi ayarlanmış" reklamları fark ettiklerini söylüyor.

Bu arada 55 ve üstü yaşlardaki daha yaşlı kişilerin yüzde 54'ü, bir ürün ya da markayla ilgili konuştuktan sonra hedeflenmiş reklamları fark etmişti ama sadece yüzde 9'u bunun, konuşmalarının telefonları tarafından dinlemesinden kaynaklandığına inanıyordu.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ REDDEDİYOR

Akıllı teknolojilerin, kullanıcıları gerçekten ne ölçüde dinleyebileceği büyük teknoloji şirketlerinin de her daim şiddetle reddettiği tartışmalı bir konu.

Ancak 2019'da Google, ses tanıma teknolojisinin iyileştirilebilmesi için çalışanlarının Google Home akıllı hoparlör üzerinden müşterilerin ses kayıtlarını dinlediğini kabul etmişti.

Bu kayıtlar daha sonra Google Home akıllı hoparlörlerinde ve Android akıllı telefonlarda kullanılan Google Asistan yapay zeka sisteminin geliştirilmesinde kullanıldı.

Bu asistan, kendisine verilen sesli komutları algılıyor ve yanıtlıyor, haberler ve hava durumuyla ilgili soruları cevaplıyor. Aynı zamanda evdeki internete bağlı diğer cihazları kontrol edebiliyor.

Şirket bir açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Küçük bir sorgu kümesini yazıya dökerek konuşma teknolojisini iyileştirmek için dünya çapında dil uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu iş Google Asistan gibi ürünlere gücünü veren teknolojilerin geliştirilmesi için çok önemli.

Dil uzmanları tüm ses kaydı parçalarının yalnızca yaklaşık yüzde 0,2'sini inceliyor ve bunlar, gözden geçirme süreci dahilinde kullanıcı hesaplarıyla ilişkilendirilmiyor."