Akıncı ile Tatar yarışıyor

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

İlk turda en yüksek oyu alan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile bağımsız aday, şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki seçim öncesinde, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin tavrı da netleşti. Buna göre, ilk turda üçüncü sıraya yerleşen ve yüzde 21.71 oranında oy alan Tufan Erhürman’ın genel başkanı olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ikinci turda Mustafa Akıncı’yı destekleyecek.

Akıncı ile CTP’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili tezleri federal çözüm noktasında birleşiyor. İlk turda yüzde 5.41 oranında oy alan Erhan Arıklı’nın partisi Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile yüzde 4.17 oranında oy alan Serdar Denktaş’ı destekleyen Demokrat Parti (DP) ikinci turda Tatar’ı destekleme kararı aldı. İlk tur seçimde yüzde 5.74 oranında oy alan Kudret Özersay’ı destekleyen Halkın Partisi ise üyelerini serbest bıraktı. Bu arada KKTC’nin en güçlü ekonomik örgütlerinin de ikinci tur seçimde Tatar’a destek vereceği ortaya çıktı. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, İş İnsanları Derneği ve Casino İşletmecileri Birliği, Tatar’ı işaret ederek “Türkiye ile uyumlu çalışacak olan” adayın desteklenmesi çağrısı yaptı. Bazı üniversitelerin rektörleri de gazetelere ilanlar vererek her koşulda Türkiye’nin yanında olduklarını bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu 198 bin 957 kayıtlı seçmenin 738 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı.

Geçen hafta yapılan ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu KKTC tarihine en çok adayın yarıştığı seçimin yanı sıra sandığa en düşük katılımın yaşandığı oylama olarak da geçmişti. İlk tur seçiminin hemen öncesinde Tatar’ın Ankara ziyaretiyle eşzamanlı olarak Kapalı Maraş’ın kısmi açılması kararını duyurması KKTC’de siyasi krize yol açmış, Halkın Partisi bu adımın kendilerine danışılmadan atıldığını belirterek koalisyondan çekildiğini duyurmuştu. Öte yandan Serdar Denktaş da hafta arasında partisiyle bağlarını kopardığını açıklamıştı.