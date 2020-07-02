Akit katliamın sanıklarını bu sözlerle yazdı: Sivas'ın yiğit evlatları!
Akit gazetesi, Sivas Katliamı'nın 27. yılı dönümünde hazırladıkları haberde katliam davası sanıklarından "Sivas'ın yiğit evlatları" diye bahsetti. Haberde, katliam sanıklarının suçsuz oldukları ve bir 'kumpas'la cezaevine atıldıkları savunuldu.
Akit, Sivas Katliamı’nın yıl dönümündeki haberi gazetenin birinci sayfasında, "Provakatörler dışarda, mazlumlar hala içerde" başlığıyla verdi. Birinci sayfadaki haberde Sivas Katliamı Davası sanıkları için, "Suçsuz yere hapse atılan Sivas'ın yiğit evlatları" ifadeleri kullandı.
Muhammed Uzun imzalı haberde, "Müslümanların üzerine yıkılan Sivas’taki Madımak provokasyonunun üzerinden tam 27 yıl geçti" denildi.
Haber, şöyle devam etti:
" 'Kur'an'ın devri bitmiştir' diyerek İslam'a yönelik hakaret dolu sözler sarf eden Aziz Nesin'i protesto eden Sivas'ın yiğit evlatları ne yeniden yargılandı ne de otel yangınının gerçek failleri gün yüzüne çıkarıldı."
Kaynak: BirGün
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