Akit TV skandalında yeni gelişme: CHP RTÜK'e şikayet etti

21 Mayıs 2020 Perşembe, 16:05

CHP’li Mahmut Tanal, en ağır yaptırımı hakkeden Akit TV’ye ceza verilmemesinin, RTÜK’ün skandal ötesi ifadeleri onayladığı anlamına geleceğini söyledi.

12 – 17 yaş arasının doğum yapmak için en ideal yaş olduğunu savunan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Özgüven’in pedofiliyi meşrulaştıran skandal ifadeleri kullandığı Akit TV’yi de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet etti.

CHP’li Tanal şikayet dilekçesinde, 12 Mayıs 2020 tarihinde Akit TV’de yayınlanan “Derin Kutu” adlı programda, Muttalip Kutluk Özgüven tarafından çocukların cinsel istismarını teşvik eden, konusu suç teşkil ettiği gibi ahlakta da yeri olmayan sözler söylendiğini belirtti.

Tanal, söz konusu programda, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin f, g ve ğ bentlerinde düzenlenen “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz. Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükümlerin ihlal edildiğine dikkat çekti.

Derin Kutu programında alenen çocukların cinsel istismarı fiilinin övüldüğünü, çocukların cinsel istismarı suçunun işlenmesinin teşvik edildiğini vurgulayan Tanal, Akit TV hakkında aynı kanunun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

RTÜK’ÜN SKANDAL ÖTESİ İFADELERİ ONAYLADIĞI ANLAMINA GELECEK

Akit TV hakkındaki RTÜK şikayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, RTÜK’ün yandaş kanalları koruma kurulu işlevi görmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Akit TV’deki yayının en ağır yaptırımı hakettiğini kaydeden Tanal, “RTÜK’ün Akit TV’ye gerekli yaptırımı uygulamaktan kaçınması ya da göstermelik, göz boyamalık bir cezayla meseleyi geçiştirmesi, kurulun skandal ötesi ifadeleri onayladığı, normal karşıladığı anlamına gelecektir. Sudan gerekçelerle muhalif kanallara en üst limitten ceza kesen RTÜK’ün, şikayetimiz üzerine Akit TV hakkında nasıl bir karar alacağının takipçisi olacağız” dedi.