Akit yazarı Karahasanoğlu: IŞİD mi PKK mi daha acımasız

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:35

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Kafa kesen DAEŞ mi, rehine öldüren PKK mı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ali Karahasanoğlu yazısında, IŞİD’e bir sempatisinin olmadığını fakat PKK’nin daha acımasız olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, 13 şehidin verildiği Gara operasyonunu hatırlatarak, “Kusur devletin güvenlik görevlilerinde mi? Yoksa PKK’lılarda mı? DAEŞ’in elindekini güvenlik güçleri kurtarmış mı? Kurtarmış. Ama PKK’lıların elindeki rehineler kurtarılamamış. Demek ki güvenlik görevlilerinde sorun yok” ifadelerini kullandı.

IŞİD’in askerleri yakarak öldürdüğüne dair net bir yalanlama yapılmamışken Karahasaoğlu’nun, kafa kesme videoları yayınlayan IŞİD için “Acımasız” dememesi ise tepki çekti.

“Yazacaklarımı kimse çarpıtmaya kalkışmasın. DAEŞ’e uzaktan yakından bir sempatim yok, olması da mümkün değil” diyen Ali Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"PKK’nın 13 kişiyi kaçırması da suçtur. Onları öldürmesi de suçtur.. Aynı şekilde.. DAEŞ’in, 7 yaşındaki kız çocuğunu kaçırması suçtur.. Ama olaylar zincirinin devamında, PKK’nın rehineleri öldürmesine rağmen, DAEŞ’in rehineyi öldürmemesi de dikkate alınması gereken bir farktır..

'DAEŞ’in elindekini güvenlik güçleri kurtarmış mı?

Kurtarmış.

Ama PKK’lıların elindeki rehineler kurtarılamamış.

Demek ki güvenlik görevlilerinde sorun yok.

Sorun, PKK’lıların acımasızlığında..”