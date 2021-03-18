Akit yazarından bir garip yazı: Kadın az ücret alıyor, çünkü laiklik var!
Yeni Akit yazarı Özdür, "Ölüm ötesine inanılmayan toplumlarda, laikliğinden ötürü bilmecburiye kadın, erkeğe nispet yarı yarıya kimlik kaybına uğrar. Bu yarımlık hali, elbet ücret politikalarında da etkisini gösterecektir. Kadının eşit işine, kimlik kaybı dikkate alındığında, eşit ücret verilmez." ifadelerini kullandı.
Yeni akit yazarı Atilla Özdür, "Kadının adını kim sildi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Özdür, yazısında kadınların daha az maaş almasının nedeninin laiklik olduğunu ileri sürdü ve “Ölüm ötesine inanılmayan toplumlarda, laikliğinden ötürü bilmecburiye kadın, erkeğe nispet yarı yarıya kimlik kaybına uğrar. Bu yarımlık hali, elbet ücret politikalarında da etkisini gösterecektir. Kadının eşit işine, kimlik kaybı dikkate alındığında, eşit ücret verilmez.” ifadelerini kullandı.
Atilla Özdür, “Dikkat buyurulsun, bugün eşit işe eşit ücret ödemekten kaçınanlar bile, kitle halinde ‘Andımız’ diye yırtınıyorlar” diye yazdı.
“LAİK HUKUK NEZDİNDE...”
Yeni Akit yazarı şunları kaydetti:
“Bir toplumun ekonomik yapısının, kadın eline muhtaçlığı halinde, kadın istihdamı, işverenlerce tercih sebebidir. Üretimde kadının eli, sermayenin verimliliğini arttırır…
Sebebi basittir. Ölüm ötesine inanılmayan toplumlarda, laikliğinden ötürü bilmecburiye kadın, erkeğe nispet yarı yarıya kimlik kaybına uğrar. Bu yarımlık hali, elbet ücret politikalarında da etkisini gösterecektir. Kadının eşit işine, kimlik kaybı dikkate alındığında, eşit ücret verilmez..
Bizim Cumhuriyet’in özel emek borsasında ‘Kadının Adı Yoktur’
Amma beri yandan, bu tarz işlemler laik hukuk nezdinde, insan haklarına, vicdan ya da genel ahlaka da uygun olmadığı söylenir. Esasen zulmün kaynağı da buradadır.
Dikkat buyurulsun, bugün eşit işe eşit ücret ödemekten kaçınanlar bile, kitle halinde ‘ANDIMIZ’ diye yırtınıyorlar.. Niye?.
‘Andımız’ ile Atatürk’ün izi sürülür. Atatürkçülüğün belirgin rozetidir ‘Andımız’. Aynı zamanda, kadına düşük ücretin de takviyesi…”
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