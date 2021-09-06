Akit yazarı Şanlıdağ'dan AKP'ye sert sözler: "Zihniyeti bozuk kişiler..."

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:33

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdullah Şanlıdağ, AKP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Şanlıdağ "AK Parti" başlıklı yazısında, AKP’nin Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlerindeki yerel seçimlerdeki yenilgisinden ders çıkarmadığını ifade etti.

Akit yazarı yazısının devamında, "İçindeki kurtlar, zihniyeti bozuk kişiler sayesinde kan kaybediyor. Hep söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Demirel’in ‘Tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur’ vecizesini yabana atmayınız." dedi.

Şanlıdağ'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Benim için inancım, ilkelerim ve manevi hayat her şeyin önündedir. Geldiğimiz noktada Ak Parti’de siyaset yapan kardeşlerimizde sapmalar olduğunu, iktidar ve koltuğun birçoğumuzu değiştirip dönüştürdüğünü görmekteyim. Ankara’dan, büyük fotoğraf nasıl görünüyor bilemem, ancak Anadolu’da görünen ve yansıması ta ücra köşelere kadar yansıyan fotoğraf çok da iç açıcı değil. Ak Parti’nin Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlerdeki yerel yenilgisi, aslında ders mahiyetindeydi. Görünen o ki, biz o yenilgiden bir ders çıkarmadığımız gibi, şu andaki icraatlarınızla da sanki bir daha iktidar olmak istemiyormuşuz gibi görüntü veriyoruz. Ya da ben yanılıyorum.

Oysaki geçmişte ve şu anda yapılan, yapılmakta olan tüm devrimlerin, reformların, başarıların ve güçlü hikâyenin sahibidir Ak Parti. Yaptıklarını anlatsa yeter diyebileceğimiz donanıma sahip. Lakin içindeki kurtlar, zihniyeti bozuk kişiler sayesinde kan kaybediyor. Hep söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Demirel’in ‘Tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur’ vecizesini yabana atmayınız. Sizi endişelendirmesi gereken, sınırdaki terör mücadelesi, Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi, Suriye veya göçmen politikası değildir.

Lütfen bunu görün ve tedbirinizi alın. Memuru, esnafı, çiftçiyi enflasyona ezdirmeyin.

Bunlar birer dost tavsiyesidir. Uyup uymamak size kalmış. Halkın sesine kulak verin, ona tepeden bakan idarecilere haddini bildirin. ‘Biz yaptık oldu, size sormaya ne gerek var?! İnceldiği yerden kopsun, azdan az, çoktan çok gider’ formatına girmediyseniz, yazdıklarımın sizin için bir anlamı olduğunu düşünüyorum. 'Adam sen de, geç bunları' diyorsanız, o takdirde de Horosani’nin şu sözünü hatırlatırım:

‘Onlar, şerrinden emin oldukları için, dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de; düşmanlarını yakın tuttular. Yakın tuttukları düşmanları dost olmadı. Ama uzak tuttukları dostları düşman oldu. Herkes düşman safında toplanınca yıkılmaları mukadder oldu.’"