Akit yazarının çarpıtma Madımak yazısı tepki çekti: Aziz Nesin ve CHP'yi suçladı
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, siyasal islamcı bağnaz gruplarca katledilen 33 aydına ilişkin yazdığı yazıda CHP'yi ve Aziz Nesin'i hedef aldı. Katliamın gerçeklerini çarpıtmak için kaleme alınan yazıda tepki çeken ifadeler kullanıldı.
Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı yazıda, Madımak katliamını gerçekleştiren bağnaz grup hakkında tek bir eleştiri dile getirmedi. Bağnaz gruplar, kendi yaktıkları ateşi, "Allah'ım o senin ateşin" diyerek dualar etmişti.
Söz konusu katliamın sanıklarının desteklediği AKP tarafından meclise sokulduğuna değinmeyen Karahasanoğlu, suçu Aziz Nesin'e ve o dönemde CHP'den ayrılarak parti kuran SHP'ye yükledi. Karahasanoğlu, katliama ilişkin AKP'nin uzantısı olduğu grubu es geçerek, suçu Adalet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevleri sürdüren SHP'lilere yükledi.
Karahasanoğlu, "Seyfi Dede’nin Adalet Bakanı koltuğunda, Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcısı koltuğunda, Fikri Sağlar’ın Kültür Bakanı koltuğunda, Erdal İnönü’nün özel kalemi olmasından başka bir özelliği bulunmayan ve SHP’nin kontenjanından atanan Ahmet Karabilgin’in Sivas Valisi koltuğunda oturduğu bir tarihte, Madımak olayı yaşandı.. İşe bakın ki.. Her yeri CHP’liler sarmış.. Ama ne hikmetse.. Suçlananlar, dindar insanlar.." çarpıtmasına başvurdu.
Karahasanoğlu, "Birileri, bu acıyı katlayarak artırmak, üzerinden rant devşirmek istiyor olmalı ki. (Kimbilir belki de bu kişiler, zaten bu yangını çıkartanlarla ortak bir elin uzantısı oldukları için, “yangını çıkartıp, ölümleri yaşatıp, ardından da o ölümler üzerinden siyasi menfaat temini”ne çalıştıklarından" ifadelerini sarf etti.
33 aydının katledilmesinin 'yalan' olduğunu savunan gerici yazar, "Bir başka yalan: “33 aydın öldürüldü.. ” Sadece bir yanı ile vereyim.. 33 kişiden birisi de, 15 yaşındaki bir çocuktu.." dedi.
"Ölmesi tabii ki gerekmiyor.." diyen gerici Karahasanoğlu, "Ama ölen kişiye, uç bir örnek olduğu için, aynı kişi üzerinden hatırlatıyorum, 15 yaşındaki çocuğa “aydın/düşünür” sıfatı yüklemenin, amacı nedir, anlamı nedir?" ifadelerini kullandı.
Yaşananları Aziz Nesin'e yıkmaya çalışan Karahasanoğlu, yazısının devamında, "Haydi, Aziz Nesin, posta koydu. “Ben otelden çıkmıyorum” dedi. Diğer yetişkin kişiler, itiraz ettiler. Can güvenliği söz konusu olduğu için, onları da polisin otelden çıkartma hakkı ve can güvenliklerini sağlamak için başka bir yere götürme yetkisi var ama.." ifadelerini sarf etti.
KATİLLERİN AVUKATLARINI AKP MECLİSE SOKTU
Sivas Katliamı'nın ardından katillerin avukatlığını yapanların büyük çoğunluğu şimdilerde AKP'de yöneticilik görevlerinde bulunuyor. Hayati Yazıcı, Bülent Tüfekçi ve Mevlüt Uysal bu isimlerden yalnızca bazıları...
Sivas Katliamı'nda yer alan sanıkların avukatlarını hatırlamak, katliamın nasıl devam ettiğinin de ispatı niteliğinde.
İşte Sivas’ta aydınları yakanları savunan avukatlardan bazıları:
Av. Celal Mümtaz Akıncı - AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi üyesi
Av. Hayati Yazıcı Bakan
Av. Haydar Kemal Kurt - AKP Isparta Milletvekili
Av. Zeyid Aslan - AKP Tokat Milletvekili, Erdoğan’ın eski avukatı
Av. Hüsnü Tuna - AKP Konya Milletvekili
Av. Burhanettin Çoban - Afyonkarahisar AKP’li Belediye Başkanı
Av. Faik Işık - Başbakan Erdoğan’ın ve Süleyman Mercümek’in avukatı
Av. İbrahim Hakkı Aşkar - 22. Dönem AKP Afyon Milletvekili
Av. M. Ali Bulut - AKP Maraş Milletvekili
Av. Bülent Tüfekçi - Bakan
Av. Halil Ürün - RP kayıp trilyon davası sanığı, AKP Afyon Milletvekili
Av. Mevlüt Uysal - AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Av. Nevzat Er - Eski AKP Eminönü Belediye Başkanı
Av. Suat Altınsoy - Eski AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı
Av. Tayfun Karali - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
Av. Ferruh Aslan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü
Av. İbrahim Kök - AKP Elazığ Milletvekili Aday Adayı
Av. Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl Başkanı ve 24. dönem milletvekili
Av. Bedrettin İskender - AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı
Av. Ekrem Bedir - Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis Üyesi
Av. Faruk Gökkuş - AKP Kâğıthane İlçe Başkanı
Av. Hasan Hüseyin Pulan - AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi
Av. Hurşit Bıyık - AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı
Av. Reşat Yazak - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi.
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