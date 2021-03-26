Akkuyu Nükleer Sanralı’nda herhangi bir kaza anında 6 milyon kişi risk altında
Bölge sakinlerinin, çevre aktivistlerinin ve uzmanların tüm itirazlarına karşın yapımı süren Türkiye’nin ilk nükleer santralı Akkuyu Santralı’nın herhangi bir kaza anında 6 milyon 333 bin 608 kişiyi etkileyebileceği ve kaza sonrasında hemen alınması gereken iyot tabletlerinin stoklarda yeteri kadar olmadığı ortaya çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Olası kazada vatandaşlara iyot tableti dağıtılması gerekli ancak Türkiye’de yeterli sayıda iyot tableti yok” diye uyardı.
CHP’li Yavuzyılmaz TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın 50 kilometre yarıçapında 151 bin 920 kişi, 10 kilometre yarçapında 470 bin 418 kişi, 150 kilometre yanıçapında 2 milyon 739 bin 995 kişi, 200 kilometre yarıçapında ise 6 milyon 333 bin 608 kişinin yaşadığına dikkat çekti.
Yavuzyılmaz önergesinde “Santraldaki olası bir kaza, arıza veya sabotaj durumunda, bu bölgede tesisin 200 kilometre yarıçapı içinde yaşayan insanların tahliyesi için ‘Bölgesel Tahliye Planları’ hazırlanıp hazırlanmadığını” sordu.
Öte yandan Yavuzyılmaz Iğdır’a 16 km mesafedeki Ermenistan’daki Metsamor nükleer güç santralı, ömrünü 2005 yılında tamamlamasına rağmen hâlâ çalışması üzerine TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı önergesinde “Sağlık Bakanlığı veya ilgili bakanlıklar ile Türkiye’deki özel sağlık kuruluşları ve ilaç depolarında yurt içinde veya yurtdışında meydana gelebilecek radyolojik bir kaza veya tehlike durumunda radyoaktif iyotun tiroidde toplanması önlemek üzere insanlar tarafından kullanılması gereken hayati önemdeki iyot tabletlerinden hazırda toplam kaç adet bulunmaktadır” diye sormuştu.
Önergeye verilen yanıtta stoklarda 500 bin adet iyot tabledi olduğu ortaya çıktı.
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