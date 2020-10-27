AKOM, İstanbulluları uyardı

27 Ekim 2020 Salı, 16:45

Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM tarafından paylaşılan yağış raporunda yaz mevsiminin kurak geçtiği vurgulanırken, ekim ayının ardından baraj doluluk oranları yüzde 30’lar seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.

Barajların ve yer altı su kaynaklarının yeniden yükselişe geçmesi için ekim ile mart ayları arasında alınacak yağışlar oldukça önemlidir notu da düşüldü.Sonbahar mevsiminin bu zamanlarında kısa süreli yağan kuvvetli yağmurların neden olduğu; yollarda göllenme, taşkın, su baskınlarına ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı AKOM, vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.