AKOM, İstanbulluları uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde hava sıcaklarının düşeceği beklentisini açıklamasının sonrasında bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) AKOM'dan geldi.
Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
AKOM tarafından paylaşılan yağış raporunda yaz mevsiminin kurak geçtiği vurgulanırken, ekim ayının ardından baraj doluluk oranları yüzde 30’lar seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.
Barajların ve yer altı su kaynaklarının yeniden yükselişe geçmesi için ekim ile mart ayları arasında alınacak yağışlar oldukça önemlidir notu da düşüldü.Sonbahar mevsiminin bu zamanlarında kısa süreli yağan kuvvetli yağmurların neden olduğu; yollarda göllenme, taşkın, su baskınlarına ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı AKOM, vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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