AKOM uyardı: İstanbul’a sağanak geliyor

16 Ekim 2020 Cuma, 17:48

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta boyunca etkili olan güneşli yaz havası, hafta sonu yerini Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor.

3 gün boyunca etkisini gösterecek sistem nedeniyle il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı, halihazırda 27°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 18°C'ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ ŞU SAATLERE DİKKAT



Yağışların Cumartesi (yarın) öğle saatleri (12:00) ile akşam saatleri (21:00) arasında yerel olarak kuvvetli olması beklenilirken, AKOM vatandaşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.