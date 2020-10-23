AKP, 2021’de otoyol ve köprülerin ihalesi için uygun strateji arıyor
AKP iktidarı özelleştirmelere 2021’de hız verecek. Elde kalan termik ve hidroelektrik santrallar, limanlar özelleştirilecek. Kömür sahaları ihale edilecek. Otoyol ve köprüler “uygun strateji” bulunduktan sonra ihaleye çıkarılacak.
2021 Bütçe Gerek-çesi’nde 2003’ten itibaren uygulanan özelleştirmelere ilişkin bilgi verilerek bundan sonra uygulanacak politikaların da ipuçları verildi. Açıklamada AKP iktidarının başından itibaren uygulanan ekonomik politikaların yerli ve yabancı yatırımcıların özelleştirme uygulamalarına ilgisini artırdığı belirtildi.
Verilen bilgilere göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) yürüttüğü çalışmalar sonucunda 275 kuruluşta hisse satışı veya varlık satış/devri yoluyla özelleştirme işlemi yapıldığı ve bu kuruluşlardan 269’unda kamu payının kalmadığı açıklandı.
Özelleştirmelerin başladığı 2 Temmuz 1986 ile 31 Ağustos 2020 dönemi satış/devir uygulamalarından elde edilen rakamın da açıklandığı gerekçede nominal rakamlarla 113.4 milyar TL elde edildiği, bu tutarın 106.7 milyar TL’lik kısmının da tahsil edildiği belirtildi.
DEVLET KÜÇÜLECEK
Gerekçede, özelleştirmelerin sadece KİT’lerin özelleştirilmesi olarak düşünülmemesi gerektiği de vurgulandı. Ayrıca bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özelleştirmeler yoluyla devletin kamusal fayda taşımayan üretimdeki payının azaltılmasının sürdürüleceği, mevcut KİT faaliyetlerinin de piyasada rekabeti bozucu etkiye neden olmayacak şekilde yürütüleceği ifade edildi.
Gerekçede yapılacak bazı özelleştirmeler şöyle sıralandı:
- Güllük Liman Sahası, 260 yat kapasiteli limana dönüştürülmesi için ihaleye çıkılacak.
- Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı yat ve yolcu limanı yapılmak üzere ihale edilecek.
- Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Taşucu Limanı yeniden ihale edilecek.
- Otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleme çalışmaları devam ediyor. Özelleştirme stratejisinin tespiti sonrasında işlemlere başlanacak.
En Çok Okunan Haberler
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Katar'da raflara Sadece Türk ürünleri alın yazdılar
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
Video Haberler
- TIP dünyasını şaşkına çeviren olay! Boğazından çıktı
- İYİ Partili Türkkan erken seçim için çok net konuştu!
- Genç kadının komşuları tarafından darbedilmesi kamerada
- İzmir'de görüntülendi! Köpekten 'insanlık' dersi
- Düşen uçağın kayıtlı olduğu firmadan ilk açıklama
- Maskesini çenesine takan yurttaş polisten kaçtı
- Muharrem İnce A Haber muhabirini böyle fırçaladı
- Akıl almaz olay! Koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar
- Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!
- İzmir'de korkutan görüntü!
En Çok Okunan Haberler
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Katar'da raflara Sadece Türk ürünleri alın yazdılar
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu