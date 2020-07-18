AKP, büyükşehir belediyelerinin yetkilerini daraltmaya devam ediyor
Belediye meclislerinde sürekli engel çıkaran, büyükşehirlerin yetkisini daraltmak için girişimlerde bulunan AKP, son olarak büyük kentlerde bulunan, ancak “ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde olan arsa üzerine inşa edilen” AVM’lerdeki ruhsat yetkilerini ilçe belediyelerine kaydırdı.
Ticaret Bakanlığı, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te dün “kritik” değişiklikler yaptı. Büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri açma, çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine kaydırıldı.
Artık bu yetki, büyükşehir belediyesi tarafından değil, ilçe belediyesi tarafından verilecek.
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle de Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya aykırı işlemlerde idari para cezalarını uygulama yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı’na verildi. Bakanlık, bu yetkisini il müdürlüklerine devredebilecek.
Yapılan bir diğer kritik değişiklikle projede alışveriş merkezi ile birlikte başka yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirebilecek. AKP’nin, CHP’li belediyelere yönelik engellemelerinden bazıları şöyle:
- Salgın döneminde yardım kampanyası başlatan CHP’li belediyelerin uygulaması hükümet tarafından durduruldu.
- Belediyelerdeki personelin atanma, görevde yükselme yönetmeliklerinde kritik değişiklikler yapıldı.
- Yatırım için ödenek isteyen belediyelere, “neden kendi kaynaklarıyla gerçekleştiremediğini” açıklama şartı getirildi.
- Büyükşehir yönetimlerinin önerileri, belediye meclislerinde çoğunlukta bulunan AKP ve MHP’li üyeler tarafından sürekli engelleniyor.
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