AKP eski milletvekili Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a 'istifa' çağrısı

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’a istifa çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2020 Pazar, 16:57
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AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Bülent Arınç’ın istifa etmemesi durumunda, Erdoğan’a “Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir” diye seslendi.

Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı çağrı şöyle:

“Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç’a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır.”


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