AKP eski milletvekili Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a 'istifa' çağrısı

22 Kasım 2020 Pazar, 16:57

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Bülent Arınç’ın istifa etmemesi durumunda, Erdoğan’a “Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir” diye seslendi.

Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı çağrı şöyle:

“Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç’a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır.”