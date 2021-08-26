AKP Gençlik Kolları'ndan maskesiz Muş seyahati

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü nedeniyle Muş’ta düzenlenen törenlere katıldı.

Törene otobüs ile giden AKP Malatya Battalgazi İlçe Gençlik Kolları'nın yolculuk görüntüleri, Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu tutmasına karşın, gençlerin; cep telefonları ile ışık gösterisi yaptıkları ve maskesiz bir şekilde şarkı söyledikleri görüldü.

Gençlik Kolları Başkanı Erdem, görüntüleri; “Battalgazi gençlik kolları olarak Muş, Malazgirt programımız için yola çıktık. Sen gülümse daima Recep Tayyip Erdoğan, son nefesimize kadar yanınızdayız” notuyla paylaştı.

AKP MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Erdem’in paylaşımını; “Güzel evlatlarım, Yolunuz açık olsun” notuyla alıntıladı.